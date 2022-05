Traffico Roma del 24-05-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Buongiorno nessuna novità di rilievoData l’ora indicata molto intenso Ci sono cose su tutte le consonanti entrata verso il centro città sulla raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna Ci sono rallentamenti con code tra la sanare la Flaminia e poi a partire dalla Cassia si lucida Aurelia altre cose tra la Magliana e l’uscita Ostia Acilia è ancora in carreggiata esterna e rallentamenti con possibili code tra la Prenestina e la Nomentana in direzione quindi Salariacongestionato sul tratto Urbano dellaL’Aquila con le code registrante dal raccordo alla tangenziale in tangenziale code dal bivio con la...