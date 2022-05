Telefonata in diretta per Antonella Clerici: “Ti devo dare una brutta notizia” (Di martedì 24 maggio 2022) E’ il momento del gioco per Antonella Clerici che tra una ricetta e l’altra di E’ sempre mezzogiorno si siede sull’altalena e chiacchiera con i telespettatori al telefono. Oggi sembrava davvero di assistere alle confidenze di due amiche quando Antonella Clerici ha sollevato la cornetta e la signora al telefono le ha detto che doveva darle una brutta notizia perché sa quanto lei ami gli animali. Un attimo di preoccupazione sul volto della conduttrice che subito dopo ha compreso che la signora da casa stava raccontando qualcosa di molto personale che lei ha invece vissuto qualche anno fa: la morte del cagnolino. La signora Paola da Roma aveva la necessità di raccontarlo, più che di giocare per vincere il buono spesa. Antonella Clerici ricorda il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) E’ il momento del gioco perche tra una ricetta e l’altra di E’ sempre mezzogiorno si siede sull’altalena e chiacchiera con i telespettatori al telefono. Oggi sembrava davvero di assistere alle confidenze di due amiche quandoha sollevato la cornetta e la signora al telefono le ha detto che doveva darle unaperché sa quanto lei ami gli animali. Un attimo di preoccupazione sul volto della conduttrice che subito dopo ha compreso che la signora da casa stava raccontando qualcosa di molto personale che lei ha invece vissuto qualche anno fa: la morte del cagnolino. La signora Paola da Roma aveva la necessità di raccontarlo, più che di giocare per vincere il buono spesa.ricorda il suo ...

