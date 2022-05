Roma, chi è il writer Geco a processo con l’accusa di danneggiamento (Di martedì 24 maggio 2022) Si è svolta oggi in tribunale la prima udienza che vede imputato il conosciuto writer Romano Geco. Il giovane è accusato del reato di danneggiamento per oltre 36 graffiti. Le sue ‘opere’ compaiono infatti in moltissime zone della Capitale. Chi è il writer Geco e di cosa è accusato Trent’anni, writer per l’appunto o artista di strada, il suo vero nome è Lorenzo Perris. Questa l’accusa che oggi viene mossa contro di lui: «Imbrattava e danneggiava strutture e infrastrutture pubbliche di interesse storico artistico del Comune di Roma». I graffiti e i tag del writer a Roma Nel mirino delle accuse rientrano i graffiti realizzati sui muri di diverse stazioni ferroviarie, metropolitane, sottopassi, nonché la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Si è svolta oggi in tribunale la prima udienza che vede imputato il conosciutono. Il giovane è accusato del reato diper oltre 36 graffiti. Le sue ‘opere’ compaiono infatti in moltissime zone della Capitale. Chi è ile di cosa è accusato Trent’anni,per l’appunto o artista di strada, il suo vero nome è Lorenzo Perris. Questache oggi viene mossa contro di lui: «Imbrattava e danneggiava strutture e infrastrutture pubbliche di interesse storico artistico del Comune di». I graffiti e i tag delNel mirino delle accuse rientrano i graffiti realizzati sui muri di diverse stazioni ferroviarie, metropolitane, sottopassi, nonché la ...

