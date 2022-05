Rai, addio a uno storico giornalista: il triste annuncio in diretta TV (Di martedì 24 maggio 2022) . Tantissimi ricordi legati alla sua voce e al suo volto Marco Civoli lascia dopo 34 anni Rai Sport. Di lui impossibile dimenticare il racconto dei Mondiali del 2006, quando con Mazzola commentò la vittoria dei ragazzi di Marcello Lippi. Spesso si dice che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) . Tantissimi ricordi legati alla sua voce e al suo volto Marco Civoli lascia dopo 34 anni Rai Sport. Di lui impossibile dimenticare il racconto dei Mondiali del 2006, quando con Mazzola commentò la vittoria dei ragazzi di Marcello Lippi. Spesso si dice che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

zazoomblog : Rai è la fine di un’epoca Un addio che lascia i telespettatori attoniti - #un’epoca #addio #lascia - infoitcultura : Caterina Balivo annuncia il ritorno in tv con uno show tutto suo: addio Rai - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Addio a Teresa Buongiorno, una vita per i ragazzi. Autrice di oltre 40 romanzi. In Rai con Rodari e Luzzatti #ANSA https… - AnsaRomaLazio : Addio a Teresa Buongiorno, una vita per i ragazzi. Autrice di oltre 40 romanzi. In Rai con Rodari e Luzzatti #ANSA - fisco24_info : Addio a Teresa Buongiorno, una vita per i ragazzi: Autrice di oltre 40 romanzi. In Rai con Rodari e Luzzatti -