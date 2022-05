Advertising

Nazione_Lucca : Murzi a Draghi: 'I bagni sono la nostra storia' -

LA NAZIONE

Bruno"Dobbiamo lottare, difendere e sostenere un bene, un patrimonio, che appartiene a tutti noi". Termina così la lettera che il sindaco Brunoha inviato al premier Marioesternando al sua preoccupazione per le aste degli stabilimenti balneari in agenda dal 2024 per effetto della Bolkestien. "E' un momento grave " scrive il ......sarà reso ancora una volta marginale.' L'incertezza totale di questi giorni ha spinto il sindaco di Forte dei Marmi Brunoa scrivere una lettera aperta al presidente del Consiglio Mario. ... Murzi a Draghi: "I bagni sono la nostra storia" "Dobbiamo lottare, difendere e sostenere un bene, un patrimonio, che appartiene a tutti noi". Termina così la lettera che il sindaco Bruno Murzi ha inviato al premier Mario Draghi esternando al sua pr ...«La nostra preoccupazione per la Bolkestein non è solo la solidarietà per una categoria, ma la preoccupazione per lo smarrimento possibile di una intera comunità. Quella dei balneari non può e non dev ...