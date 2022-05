Fedez, a due mesi dall’intervento spunta il retroscena: “Necessità di terapie…” | Ecco cosa è successo (Di martedì 24 maggio 2022) Di recente il noto rapper ha rivelato un retroscena durante il corso di un’intervista. A due mesi dall’operazione, Ecco oggi come sta Il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas è coinciso probabilmente con il peggior momento della sua vita. Per lui e, ovviamente, per la sua famiglia è stata una tragedia devastante, difficile da sopportare soprattutto considerando la sua giovanissima età. Federico al giorno d’oggi ha trentadue anni ed è padre di due bambini che ama addirittura più di sé stesso. Ferragnez (Websource)In un periodo tanto delicato ha necessitato di tutto il supporto possibile da parte di sua moglie. La celebre imprenditrice digitale è stata al fianco di Fedez per tutto il tempo, cercando per quanto possibile di rassicurare il cantante vittima di un orrendo ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 24 maggio 2022) Di recente il noto rapper ha rivelato undurante il corso di un’intervista. A duedall’operazione,oggi come sta Il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas è coinciso probabilmente con il peggior momento della sua vita. Per lui e, ovviamente, per la sua famiglia è stata una tragedia devastante, difficile da sopportare soprattutto considerando la sua giovanissima età. Federico al giorno d’oggi ha trentadue anni ed è padre di due bambini che ama addirittura più di sé stesso. Ferragnez (Websource)In un periodo tanto delicato ha necessitato di tutto il supporto possibile da parte di sua moglie. La celebre imprenditrice digitale è stata al fianco diper tutto il tempo, cercando per quanto possibile di rassicurare il cantante vittima di un orrendo ...

Advertising

acc4ttone : siamo in due - dumbemilia : vi giuro che non sto piangendo da due giorni solo perché fedez e j-ax hanno fatto pace - TrillerHouse : @dailydrama2022 @Tananai5 @Fedez Mi fa male la schiena al solo pensiero di vedere due persone così - ZON_Tweet : Fedez e J-Ax insieme per “Love MI”, concerto benefico il 28 giugno a Milano. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli????… - RoYanubi : @Fedez @Tananai5 Due zie! Caxx -