“È già finita”. Dalla sorpresa alla delusione: la coppia della tv è scoppiata dopo appena un mese (Di martedì 24 maggio 2022) Giulio Raselli di Uomini e Donne sarebbe nuovamente single. La voce è di quelle clamorose, visto che la sua relazione con Carlotta Adacher era cominciata davvero da pochissimo, da appena un mese. Adesso però sono arrivate delle conferme da parte di una persona che sa davvero tutto di gossip e difficilmente dunque si sbaglia. Effettivamente però la news è veramente incredibile e inaspettata. Nessuno poteva immaginarsi un epilogo del genere, dopo che la love story era appena stata avviata. Questo quanto era emerso su Giulio Raselli di Uomini e Donne e Carlotta Adacher solamente 30 giorni fa: “Ma guarda un po’, Carlotta Adacher e GRRRASELLI in atteggiamenti molto intimi…Attenzione che i vostri amici spifferano…”. Quindi, è stata l’influencer a fornire proprio il nome della presunta partner. Carlotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Giulio Raselli di Uomini e Donne sarebbe nuovamente single. La voce è di quelle clamorose, visto che la sua relazione con Carlotta Adacher era cominciata davvero da pochissimo, daun. Adesso però sono arrivate delle conferme da parte di una persona che sa davvero tutto di gossip e difficilmente dunque si sbaglia. Effettivamente però la news è veramente incredibile e inaspettata. Nessuno poteva immaginarsi un epilogo del genere,che la love story erastata avviata. Questo quanto era emerso su Giulio Raselli di Uomini e Donne e Carlotta Adacher solamente 30 giorni fa: “Ma guarda un po’, Carlotta Adacher e GRRRASELLI in atteggiamenti molto intimi…Attenzione che i vostri amici spifferano…”. Quindi, è stata l’influencer a fornire proprio il nomepresunta partner. Carlotta ...

