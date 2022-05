Dimissioni di un diplomatico russo all’ONU (Di martedì 24 maggio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Clamorose Dimissioni pubbliche di un diplomatico russo a Ginevra. In una lettera, tutta la sua vergogna di essere russo In una lettera, pubblicata dal suo avvocato, Boris Bondarev, #diplomatico russo veterano a Ginevra, ha dato notizia delle sue Dimissioni, esprimendo tutta la sua vergogna per l’invasione dell’Ucraina da parte del suo Paese. Una rara protesta L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di martedì 24 maggio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Clamorosepubbliche di una Ginevra. In una lettera, tutta la sua vergogna di essereIn una lettera, pubblicata dal suo avvocato, Boris Bondarev, #veterano a Ginevra, ha dato notizia delle sue, esprimendo tutta la sua vergogna per l’invasione dell’Ucraina da parte del suo Paese. Una rara protesta L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

