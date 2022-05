Advertising

sportface2016 : #Scudetto #Milan, #Letta: 'Per festeggiare pizza con i miei figli e due birre rosse di fila' - AlatiGiulio : @StefanoPutinati Comunque scordati la riforme della giustizia, del catasto, e poi stabilimenti balneari, termovalor… - KaiserPep7 : RT @sportface2016: #Milan, #Letta: 'Lo #Scudetto più bello dopo un decennio di sofferenze indicibili' - sportface2016 : #Milan, #Letta: 'Lo #Scudetto più bello dopo un decennio di sofferenze indicibili' - 270349 : RT @Erica43581765: GREEN PASS OBBLIGATORIO PER IL CALCIO - Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Modern… -

Agenzia ANSA

"Dopo la partita, sono andato in pizzeria coi miei figli e ho bevuto due birre medie rosse di fila". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, tifoso rossonero, raccontando a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1, i festeggiamenti post scudetto al Milan. "Adesso incrocio le dita - ha aggiunto - perché questa settimana, giovedì e domenica, ...2021 - 2022 Eccellenza Toscana Girone B Squadra Cuoiopelli Fulmine a ciel sereno in casa ... invece questa rivoluzione annunciata l'hocome una bocciatura verso il lavoro fatto quest'anno. ... Calcio: Letta, ho festeggiato scudetto con due birre medie - Ultima Ora ROMA, 24 MAG - "Dopo la partita, sono andato in pizzeria coi miei figli e ho bevuto due birre medie rosse di fila". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, tifoso rossonero, raccontando a 'Ogg ...La sensazionale cavalcata da Gennaio ad Aprile, le sedici vittorie consecutive tra campionato e coppa, la meritata vittoria all'ultimo respiro contro la diretta concorrente e i festeggiamenti in mezzo ...