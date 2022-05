“Belli e innamorati” Federica Pellegrini | conto alla rovescia | la bomba sulle nozze con Matteo Giunta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 maggio 2022)sono pronti a convolare a. Ormai manca pochissimo per la cerimonia, che si terrà davvero a stretto giro di posta. Nonostante ufficialmente non sia ancora emerso il giorno ufficiale del matrimonio, si è a conoscenza del periodo e anche della città in cui si celebrerà. Intanto, nelle ultime ore i futuri sposi si sono fatti vedere insieme ad una persona molto nota ed esperta nel campo delle. E i fan non vedono l’ora di poter sapere proprio tutto. Prima di dirvi tutto sue del loro imminente matrimonio, nei giorni scorsi lei è stata invitatacerimonia di Fabio Scozzoli e Martina Carraro. Quest’ultima è grande amica ...