Amici 21, la classifica dei cantanti più ascoltati su Spotify (Di martedì 24 maggio 2022) I cantanti di Amici 21 più ascoltati su Spotify Dopo la finale di Amici 21, che ha sancito la vittoria di Luigi Strangis, è stata stilata una prima classifica (aggiornata al 23 maggio 2022) del post talent che riguarda i cantanti più ascoltati su Spotify. Partiamo dal quinto al primo posto di questa speciale classifica… L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 24 maggio 2022) Idi21 piùsuDopo la finale di21, che ha sancito la vittoria di Luigi Strangis, è stata stilata una prima(aggiornata al 23 maggio 2022) del post talent che riguarda ipiùsu. Partiamo dal quinto al primo posto di questa speciale… L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Lucy21062 : RT @gruppormb: LDA incontra i fan catanesi e festeggia il terzo posto in classifica #gruppormb @LDAilvero #LDA #bandana #amici #AMICI21 h… - LDA99239122 : RT @gruppormb: LDA incontra i fan catanesi e festeggia il terzo posto in classifica #gruppormb @LDAilvero #LDA #bandana #amici #AMICI21 h… - gruppormb : LDA incontra i fan catanesi e festeggia il terzo posto in classifica #gruppormb @LDAilvero #LDA #bandana #amici… - LDA99239122 : RT @SerenaGranato90: ???#LDA supera Irama e Blanco nella classifica FIMI/ la reazione di #LorellaCuccarini dopo #Amici21 - SerenaGranato90 : ???#LDA supera Irama e Blanco nella classifica FIMI/ la reazione di #LorellaCuccarini dopo #Amici21 -