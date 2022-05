(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA -ciallaè un'opzione da non scartare. Dai primi giorni di aprile il brasiliano spinge per essere liberato dall' Everton . I Toffies sono rimasti in Premier dopo aver ...

Corriere dello Sport

ha 31 anni e tornerebbe a lavorare con il suo ex allenatore. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alla Lazio di avvicinarlo. Tutto dipenderà ... Allan è il sogno della Lazio: Sarri ci pensa ROMA-Sarri ci pensa. Allan alla Lazio è un'opzione da non scartare. Dai primi giorni di aprile il brasiliano spinge per essere liberato dall'Everton. I Toffies sono rimasti in Premier dopo aver rischi ...