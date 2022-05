Advertising

My_Salute : Riprese storiche del processo a un criminale di guerra russo. Il militare Vadim Shishimarin è stato condannato all… - Faggio4 : RT @jacopo_iacoboni: Questo soldato russo, Vadim Shishimarin, assassino di civili è stato appena condannato all’ergastolo a Kyiv. È un raga… - tobiamc : RT @jacopo_iacoboni: Questo soldato russo, Vadim Shishimarin, assassino di civili è stato appena condannato all’ergastolo a Kyiv. È un raga… - LeonebonCettina : RT @jacopo_iacoboni: Questo soldato russo, Vadim Shishimarin, assassino di civili è stato appena condannato all’ergastolo a Kyiv. È un raga… - JacZan : RT @ilpost: Vadim Shishimarin è stato condannato all’ergastolo -

Il Cremlino aveva anche espresso preoccupazione epr la sorte del sergente russo, il 21enne accusato di crimini di guerra dal tribunale di Kiev, per aver ucciso un uomo di 62 anni. ...Intanto arriva la prima condanna per crimini di guerra: il sergentedovrà scontare l'ergastolo., 21 anni, si è dichiarato colpevole dell'uccisione di Oleksandr Shelipov, ...Il sergente Vadim Shishimarin, il 21enne soldato russo a processo in Ucraina per crimini di guerra, è stato condannato all'ergastolo. Il militare, il primo finito alla sbarra in un tribunale di Kiev, ...Vadim Shishimarin, 21 anni, è stato giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra ed è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un civile disarmato pochi giorni dopo ...