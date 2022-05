Nathaly Caldonazzo riceve un riconoscimento speciale in Campidoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) La ex concorrente del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo fa un importante annuncio su Instagram Arriva un riconoscimento speciale per la bellissima Nathaly Caldonazzo. Una delle star della tv italiana, tra le donne più incantevoli del Bel Paese e reduce dalla divertente avventura al GF Vip. L’ex volto del bagaglino, finita al centro di alcuni gossip successivamente smentiti nei giorni scorsi, ha dato ai suoi follower una notizia più che lieta. Oggi infatti la showgirl sarà ricevuta in Campidoglio, come annunciato in un post pubblicato sul proprio account Instagram, per ricevere un premio relativo a Squartalized insieme al collega Vito Bongiorno, un interessante progetto artistico che trasforma in opera concreta il trauma della violenza sulle donne. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) La ex concorrente del Grande Fratello Vipfa un importante annuncio su Instagram Arriva unper la bellissima. Una delle star della tv italiana, tra le donne più incantevoli del Bel Paese e reduce dalla divertente avventura al GF Vip. L’ex volto del bagaglino, finita al centro di alcuni gossip successivamente smentiti nei giorni scorsi, ha dato ai suoi follower una notizia più che lieta. Oggi infatti la showgirl sarà ricevuta in, come annunciato in un post pubblicato sul proprio account Instagram, perre un premio relativo a Squartalized insieme al collega Vito Bongiorno, un interessante progetto artistico che trasforma in opera concreta il trauma della violenza sulle donne. ...

