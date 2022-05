Mattarella: le istituzioni non aspettino le emergenze per agire (Di lunedì 23 maggio 2022) "Le visioni d'avanguardia, lucidamente 'profetiche', di Falcone non furono sempre comprese; anzi in taluni casi vennero osteggiate anche da atteggiamenti diffusi nella stessa magistratura, che col ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Le visioni d'avanguardia, lucidamente 'profetiche', di Falcone non furono sempre comprese; anzi in taluni casi vennero osteggiate anche da atteggiamenti diffusi nella stessa magistratura, che col ...

