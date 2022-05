Le incertezze sui numeri e sul modo di reclutamento dei mercenari al servizio di Kiev (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi sono e quanti sono i mercenari stranieri che combattono con l’Ucraina, partiti volontari da fine febbraio in poi o reclutati in qualche modo dai consolati ucraini in giro per il mondo: è un tema di cui si parlerà per tanto tempo, almeno finché le cifre non saranno state determinate. Per il momento c’è molta incertezza sui dati e sulla provenienza, poiché non si tratta solo di mercenari veri e propri, ma anche di ucraini cresciuti all’estero o emigrati. E spesso c’è una confusione più o meno voluta sull’identità di coloro che non vanno al fronte da “soldati di ventura”, ma come ufficiali della NATO in missione di addestramento. Senza contare, ovviamente, la convenienza che i governi hanno ad aumentare i numeri o a tenerli bassi, a seconda dell’opportunità politica. Alcuni Paesi si sono espressi negativamente nei ... Leggi su api.follow (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi sono e quanti sono istranieri che combattono con l’Ucraina, partiti volontari da fine febbraio in poi o reclutati in qualchedai consolati ucraini in giro per il mondo: è un tema di cui si parlerà per tanto tempo, almeno finché le cifre non saranno state determinate. Per il momento c’è molta incertezza sui dati e sulla provenienza, poiché non si tratta solo diveri e propri, ma anche di ucraini cresciuti all’estero o emigrati. E spesso c’è una confusione più o meno voluta sull’identità di coloro che non vanno al fronte da “soldati di ventura”, ma come ufficiali della NATO in missione di addestramento. Senza contare, ovviamente, la convenienza che i governi hanno ad aumentare io a tenerli bassi, a seconda dell’opportunità politica. Alcuni Paesi si sono espressi negativamente nei ...

Advertising

CarloB30482104 : RT @BMTI_IT: #Prezzi #Mais | Tornano in aumento i prezzi nazionali, condizionati da una minore offerta di prodotto e dalle incertezze che p… - PaoloLuraschi : stimolano incertezze e volatilità al momento non in grado di generare reazioni abbastanza forti sui mercati petroli… - mariamacina : La vicenda termovalorizzatore di Roma è paradigmatica delle contraddizioni ed incertezze mai risolte del PD. Il sin… - StrumentiP : #Eurasia Le incertezze sui numeri e sul modo di reclutamento dei mercenari al servizio di Kiev - BMTI_IT : #Prezzi #Mais | Tornano in aumento i prezzi nazionali, condizionati da una minore offerta di prodotto e dalle incer… -