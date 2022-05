La mamma di Simona Ventura in ospedale per due mesi: “Ora lo posso dire” (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono stati due mesi terribili per Simona Ventura e la sua mamma ma solo oggi la conduttrice racconta della caduta e del lungo ricovero. La mamma di Simona Ventura è caduta il primo aprile di quest’anno, quasi due mesi fa, il giorno del compleanno della conduttrice. Solo oggi ha lasciato l’ospedale, solo adesso entrambe, madre e figlia, possono tirare un sospiro di sollievo. E’ sui social che Simona spiega cosa è successo, è in un post appena pubblicato che ringrazia tutti. Non ne aveva parlato con i follower, non aveva detto nulla, nemmeno quando la situazione sembrava più grave. Per la terza volta la madre di Simona Ventura ha avuto una rottura del femore, più di un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono stati dueterribili pere la suama solo oggi la conduttrice racconta della caduta e del lungo ricovero. Ladiè caduta il primo aprile di quest’anno, quasi duefa, il giorno del compleanno della conduttrice. Solo oggi ha lasciato l’, solo adesso entrambe, madre e figlia,no tirare un sospiro di sollievo. E’ sui social chespiega cosa è successo, è in un post appena pubblicato che ringrazia tutti. Non ne aveva parlato con i follower, non aveva detto nulla, nemmeno quando la situazione sembrava più grave. Per la terza volta la madre diha avuto una rottura del femore, più di un ...

