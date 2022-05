Gabriel Juve, dall’Inghilterra: i bianconeri accelerano per il brasiliano (Di lunedì 23 maggio 2022) Gabriel Juve (Mirror): accelerata nelle ultime ore dei bianconeri per il difensore brasiliano dell’Arsenal. Le ultime sul possibile affare La Juventus aumenta il pressing su Gabriel, giovane difensore di proprietà dell’Arsenal. I bianconeri hanno deciso di intensificare i contatti con i Gunners per provare a regalarsi il difensore, che nelle intenzioni della società dovrebbe andare a sostituire Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato dal Mirror, la Juventus sta corteggiando il brasiliano già da un po’ di tempo ed ora, dopo aver intensificato i colloqui, crede seriamente di poter riuscire a portarlo a Torino nella prossima sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)(Mirror): accelerata nelle ultime ore deiper il difensoredell’Arsenal. Le ultime sul possibile affare Lantus aumenta il pressing su, giovane difensore di proprietà dell’Arsenal. Ihanno deciso di intensificare i contatti con i Gunners per provare a regalarsi il difensore, che nelle intenzioni della società dovrebbe andare a sostituire Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato dal Mirror, lantus sta corteggiando ilgià da un po’ di tempo ed ora, dopo aver intensificato i colloqui, crede seriamente di poter riuscire a portarlo a Torino nella prossima sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

