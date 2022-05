Falcone | Mattarella | ' in ogni ruolo impegnato per affermare Stato diritto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "era un grande magistrato e un uomo con forte senso delle istituzioni. Non ebbe mai la tentazione di distinguere le due identità perché aveva ben chiaro che la funzione del magistrato rappresenta una delle maggiori espressioni della nostra democrazia e, in qualunque, ha sempre inteso contribuire, con competenza e serietà, all'affermazione dellodi. La portata della sua eredità è resa evidente anche dalle modalità della celebrazione di oggi, attraverso la quale viene rinnovato l'impegno contro la mafia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell'attentato a Giovanni, Francesca Morvillo e i componenti della ...