Dichiarazione precompilata 2022, da oggi il via: le novità e i dettagli

Da oggi, lunedì 23 maggio 2022, sono finalmente disponibili i modelli predisposti dal Fisco, ovvero la Dichiarazione precompilata da inviare quest'anno. Per il momento, però, è possibile solo dare un'occhiata e fare le proprie modifiche, in attesa di poterla inviare. Infatti, sarà possibile inoltrare la Dichiarazione precompilata 2022 da martedì 31 maggio. Come già indicato, avrete modo di accettarla com'è stata già compilata oppure potrete procedere con le vostre modifiche e integrazioni. Inoltre, c'è anche un'altra novità: la gestione potrà essere affidata anche a una persona di fiducia, come un familiare.

