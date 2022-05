Come internet ha cambiato le nostre abitudini (Di lunedì 23 maggio 2022) Per alcuni di noi è quasi difficile ricordare il mondo prima dell’avvento di internet, poiché si tratta di una realtà ormai talmente radicata da aver rivoluzionato in maniera significativa tutte le nostre abitudini. Dallo shopping allo svago, dall’intrattenimento alla modalità di pagamento, dall’informazione al gioco, ogni aspetto della vita è ormai influenzato da questo macro mondo ricco di possibilità che, se sfruttato al meglio, può apportare una serie di vantaggi e certamente migliorare la qualità della vita quotidiana. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli ambiti maggiormente toccati e in che modo è possibile fare un uso conveniente dei vari portali. L’avvento dell’home banking Ricordi le lunghe file in banca per poter eseguire un bonifico o un semplice pagamento? Nell’ultimo periodo, soprattutto a seguito della ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 maggio 2022) Per alcuni di noi è quasi difficile ricordare il mondo prima dell’avvento di, poiché si tratta di una realtà ormai talmente radicata da aver rivoluzionato in maniera significativa tutte le. Dallo shopping allo svago, dall’intrattenimento alla modalità di pagamento, dall’informazione al gioco, ogni aspetto della vita è ormai influenzato da questo macro mondo ricco di possibilità che, se sfruttato al meglio, può apportare una serie di vantaggi e certamente migliorare la qualità della vita quotidiana. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli ambiti maggiormente toccati e in che modo è possibile fare un uso conveniente dei vari portali. L’avvento dell’home banking Ricordi le lunghe file in banca per poter eseguire un bonifico o un semplice pagamento? Nell’ultimo periodo, soprattutto a seguito della ...

Advertising

guruhitech1 : Come affrontare un incidente informatico? #sicurezza #hacker #hacking #incidente #attacco #internet - Guadalu93758244 : RT @VujaBoskov: tifoso che ruba #medaglia a #pioli e poi mette video su internet è come uomo che passa con rosso e poi telefona a polizia p… - MarioGuglielmi : RT @VujaBoskov: tifoso che ruba #medaglia a #pioli e poi mette video su internet è come uomo che passa con rosso e poi telefona a polizia p… - larocri76 : RT @VujaBoskov: tifoso che ruba #medaglia a #pioli e poi mette video su internet è come uomo che passa con rosso e poi telefona a polizia p… - davidemorando : RT @VujaBoskov: tifoso che ruba #medaglia a #pioli e poi mette video su internet è come uomo che passa con rosso e poi telefona a polizia p… -