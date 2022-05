Bron Breakker | “Se sono in WWE è grazie a Kevin Nash”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il campione di NXTè stato ospite del podcast Out of Character, in cui ha parlato dei suoi inizi con la WWE, del padre Rick Steiner, e di comeabbia dato una mano importante ad aprire le porte per il campione nella federazione di Stamford. Gli iniziha detto: “Ho detto a mio padre ‘pronto. Facciamolo ora’. Lui mi ha risposto ‘Vedo che cosa posso fare per te’. Ha chiamato, e poiha fatto sapere a Triple H che ero interessato a fare un provino, se loro fossero stati interessati.andato lì nel novembre del 2020, e ho firmato poco dopo”. Rick Steiner tornerà mai sul ring?ha poi ...

