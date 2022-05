Aria di crisi? (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono lontani i tempi in cui il buon Trent Seven era quasi il gregario mite e tranquillo di Tyler Bate, più scafato e anche più “importante” all’interno della coppia. Ma adesso questa condizione sembrerebbe essere leggermente cambiata… Da qualche tempo, infatti, si sta ribaltando la situazione: il vero leader della coppia è e sembra essere Trent, dal momento che sta dimostrando una vanità e un ego smisurato nei confronti delle altre coppie. Un ego che, però, spesso va a sfociare in un vero e proprio egoismo. Non c’è nulla di male in questo, se non fosse che ciò sembra non trovare molto d’accordo Tyler Bate, che si mostra spesso titubante e stranito durante i monologhi del suo alleato, delineando un malumore tra i due e un rapporto tra maestro e allievo che sta cambiando di pari passo con l’avanzamento di carriera parallelo tra i due. I Moustache Mountain sono una coppia ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono lontani i tempi in cui il buon Trent Seven era quasi il gregario mite e tranquillo di Tyler Bate, più scafato e anche più “importante” all’interno della coppia. Ma adesso questa condizione sembrerebbe essere leggermente cambiata… Da qualche tempo, infatti, si sta ribaltando la situazione: il vero leader della coppia è e sembra essere Trent, dal momento che sta dimostrando una vanità e un ego smisurato nei confronti delle altre coppie. Un ego che, però, spesso va a sfociare in un vero e proprio egoismo. Non c’è nulla di male in questo, se non fosse che ciò sembra non trovare molto d’accordo Tyler Bate, che si mostra spesso titubante e stranito durante i monologhi del suo alleato, delineando un malumore tra i due e un rapporto tra maestro e allievo che sta cambiando di pari passo con l’avanzamento di carriera parallelo tra i due. I Moustache Mountain sono una coppia ...

