Alessia Marcuzzi torna in tv al fianco di Mara Venier, pronto lo sbarco in Rai? (Di lunedì 23 maggio 2022) Novità in arrivo per i fan di Alessia Marcuzzi che dopo un anno sabbatico sembra pronta a tornare in tv. Era il luglio dello scorso anno quando Alessia Marcuzzi annunciava una sorta di ritiro dalla tv pronta a rivelare di volere un momento solo per lei perché non riusciva più a ‘vedersi’ nei programmi che le venivano offerti. Da allora Alessia Marcuzzi si è dedicata alla sua vita personale e professionale continuando a lavorare alla sua linea di borse e anche alle sue creme ma adesso per lei è arrivato il momento di tornare. Ad annunciare che presto Alessia Marcuzzi sarà di nuovo in tv è stata l’amica e collega Mara Venier che, ospite a Che Tempo che Fa, ha rivelato la presenza ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Novità in arrivo per i fan diche dopo un anno sabbatico sembra pronta are in tv. Era il luglio dello scorso anno quandoannunciava una sorta di ritiro dalla tv pronta a rivelare di volere un momento solo per lei perché non riusciva più a ‘vedersi’ nei programmi che le venivano offerti. Da allorasi è dedicata alla sua vita personale e professionale continuando a lavorare alla sua linea di borse e anche alle sue creme ma adesso per lei è arrivato il momento dire. Ad annunciare che prestosarà di nuovo in tv è stata l’amica e collegache, ospite a Che Tempo che Fa, ha rivelato la presenza ...

