Alessandro Borghese - 4 ristoranti | il racconto della puntata ad Alghero

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ieri, domenica 22 maggio, è andata in onda la secondadell’ottava stagione di- 4. Per l’occasione è stato eletto il miglior ristorante di cucina sardo-catalana di: piatti che...

Advertising

Bygadino : RT @FraPrincipess_: Io mi farei qualche domanda sul bisogno impellente che abbiamo di chiedere un commento sul RdC ad Albano, Briatore o Al… - simone_dela : Tutto è cominciato ad andare storto da quando abbiamo dato la possibilità a Alessandro Borghese di ribaltare il risultato. Pensateci - ArturoF1971 : RT @FraPrincipess_: Io mi farei qualche domanda sul bisogno impellente che abbiamo di chiedere un commento sul RdC ad Albano, Briatore o Al… - LucheroniFabio : RT @FraPrincipess_: Io mi farei qualche domanda sul bisogno impellente che abbiamo di chiedere un commento sul RdC ad Albano, Briatore o Al… - MariaGavina4 : RT @FraPrincipess_: Io mi farei qualche domanda sul bisogno impellente che abbiamo di chiedere un commento sul RdC ad Albano, Briatore o Al… -

Quale dei vostri piatti dedichereste ade perché Un dolce che è un caro ricordo di nonna, un tiramisù povero ottenuto con le materie prime che si trovavano allora in casa, e ...Nella seconda puntata di 4 Ristoranti, ogni domenica in prima serata su Sky Uno,ci ha portati alla scoperta dei migliori ristoranti di cucina sardo - catalana di Alghero. A vincere il titolo è stato Danilo con il suo Musciora Alguer Restaurant , sbaragliando i ...Al Bano non trova lavoratori per la sua tenuta a Cellino San Marco e attacca il reddito di cittadinanza, lanciando una proposta che fa discutere ...Donna dal carattere piuttosto forte ed ex concorrente del Grande Fratello; questa è Giulia Salemi, proviamo a conoscerla meglio.