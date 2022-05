Ultime Notizie – Ucraina, Wojciechowski: “Guerra è anche minaccia a sicurezza alimentare” (Di domenica 22 maggio 2022) “La Guerra in Ucraina non è solo una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, ma rappresenta anche una minaccia per la sicurezza alimentare globale. Le conseguenze dell’aggressione russa dimostrano l’importanza di salvaguardare la sicurezza alimentare in ogni momento e in ogni luogo del mondo. Questo obiettivo, sancito dai trattati istitutivi dell’Unione europea, è oggi più importante che mai”. Lo dichiara Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l’Agricoltura, in un videomessaggio inviato in occasione di RegenerAction, quattro giorni di iniziative che si svolgono a Pollica (Salerno) in occasione della Eu Agrifood Week, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) “Lainnon è solo una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, ma rappresentaunaper laglobale. Le conseguenze dell’aggressione russa dimostrano l’importanza di salvaguardare lain ogni momento e in ogni luogo del mondo. Questo obiettivo, sancito dai trattati istitutivi dell’Unione europea, è oggi più importante che mai”. Lo dichiara Janusz, commissario europeo per l’Agricoltura, in un videomessaggio inviato in occasione di RegenerAction, quattro giorni di iniziative che si svolgono a Pollica (Salerno) in occasione della Eu Agrifood Week, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza della ...

