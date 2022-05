Sassuolo-Milan 0-3, Crudeli in estasi per lo scudetto: esultanza incredibile (VIDEO) (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un fiume in piena Tiziano Crudeli, il commentatore tifoso del Milan che su 7 Gold si è lasciato andare a un’esultanza sfrenata per la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. Una partita per nulla sofferta quella contro il Sassuolo, in cui la squadra di Pioli riesce a scrivere una pagina di storia chiudendo con il titolo questa cavalcata. 0-3 targato Giroud (doppietta) e Kessie, in estasi il giornalista dal cuore rossonero. In alto allora ecco il VIDEO con le azioni commentate dal tifoso rossonero. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un fiume in piena Tiziano, il commentatore tifoso delche su 7 Gold si è lasciato andare a un’sfrenata per la vittoria delloda parte dei rossoneri. Una partita per nulla sofferta quella contro il, in cui la squadra di Pioli riesce a scrivere una pagina di storia chiudendo con il titolo questa cavalcata. 0-3 targato Giroud (doppietta) e Kessie, inil giornalista dal cuore rossonero. In alto allora ecco ilcon le azioni commentate dal tifoso rossonero. SportFace.

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - rooosk1 : RT @perchetendenza: 'CAMPIONI D'ITALIA': Perché a seguito della vittoria per 3-0 sul Sassuolo il Milan ha vinto il 19° Scudetto della sua s… - sfattasfinitaa : RT @SkySport: ?? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA ??? Battuto il Sassuolo 3-0 al 'Mapei Stadium' ? -