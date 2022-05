Napoli, Il Mattino: “Ultimo atto con lo Spezia con una grande certezza” (Di domenica 22 maggio 2022) Napoli, IL Mattino- Come scrive il quotidiano in questione, Il Mattino il Napoli a Spezia chiuderà il suo campionato con il mercato che aleggia sugli azzurri. Mai come in questa stagione il prossimo mercato azzurro sarà di difficile interpretazione, con tutti che si possono vendere, ma con dei prezzi imposti dalla società con la variante dei contratti in scadenza che cambiano le varie situazioni. Ad oggi l’unico giocatore che Spalletti ha chiesto di blindare con Ospina è Kalidou Koulibaly. Sul difensore in questione c’è il Barcellona che lo vorrebbe subito in Spagna alla corte di Xavi in una squadra di livello assoluto. “Ultimo atto della stagione per il Napoli. I partenopei di Luciano Spalletti scenderanno in campo alle 12.30 contro lo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano in questione, Ililchiuderà il suo campionato con il mercato che aleggia sugli azzurri. Mai come in questa stagione il prossimo mercato azzurro sarà di difficile interpretazione, con tutti che si possono vendere, ma con dei prezzi imposti dalla società con la variante dei contratti in scadenza che cambiano le varie situazioni. Ad oggi l’unico giocatore che Spalletti ha chiesto di blindare con Ospina è Kalidou Koulibaly. Sul difensore in questione c’è il Barcellona che lo vorrebbe subito in Spagna alla corte di Xavi in una squadra di livello assoluto. “della stagione per il. I partenopei di Luciano Spalletti scenderanno in campo alle 12.30 contro lo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Spalletti ha già fornito delle chiare indicazioni in vista della prossima stagione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Spalletti ha già fornito delle chiare indicazioni in vista della prossima stagione - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Spalletti ha già fornito delle chiare indicazioni in vista della prossima stagione - napolimagazine : IL MATTINO - Spalletti ha già fornito delle chiare indicazioni in vista della prossima stagione - apetrazzuolo : IL MATTINO - Spalletti ha già fornito delle chiare indicazioni in vista della prossima stagione -