NAPOLI-GENOA | LORENZO INSIGNE | UN GRANDE

(Di domenica 22 maggio 2022)è stata una vera celebrazione. Dedicata ad uno dei più grandi talenti del calcio italiano. Che piaccia o non piaccia. Anche se rimane inspiegabile che uno così non possa piacere a chicchessia. Misteri delle bassezze umane. Uno che ha messo in porta tutti i tipi di compagni. Più e meno abili. Che, almeno in questo fondamentale, il passaggio, non temi confronti. Ma anche storici. Con i più grandi di tutti i tempi. Non ricordo di aver mai visto uno che ti mette in porta così facilmente. Così ripetutamente. Quasi lo facesse con le mani. E poi. Un vero e proprio regista offensivo. L'unico trequartista / "mezzala di punta", che a memoria io ricordi, capace di correre su e giù come un terzino. Capace di sgobbare come un mediano di rottura. E di non spararsi minimamente le pose da primattore. Di non atteggiarsi mai a divo calcistico. Ma ...