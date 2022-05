Multe ai no vax over 50: più di 700 quelle contestate al Papa Giovanni (Di domenica 22 maggio 2022) Bergamo. Alla fine le Multe sono arrivate. E con loro le contestazioni: oltre 700. Lo scorso 4 aprile l’Agenzia delle Entrate comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio per i cittadini over 50 che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid, sia con la prima dose che con i richiami entro data del 1° febbraio. A questi si sommano il personale scolastico e sanitario, le forze dell’ordine dell’esercito non in regola con l’obbligo vaccinale. Dieci i giorni per contestare l’eventuale sanzione, contattando le Asst di riferimento. L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (l’ultimo dato è aggiornato a venerdì 20 maggio, ndr) ha accolto in totale 600 istanze, respingendo altre 110. Tutte sono state valutate da una Commissione Medica istituita ad hoc, coadiuvata dal personale amministrativo che ha ... Leggi su bergamonews (Di domenica 22 maggio 2022) Bergamo. Alla fine lesono arrivate. E con loro le contestazioni: oltre 700. Lo scorso 4 aprile l’Agenzia delle Entrate comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio per i cittadini50 che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid, sia con la prima dose che con i richiami entro data del 1° febbraio. A questi si sommano il personale scolastico e sanitario, le forze dell’ordine dell’esercito non in regola con l’obbligo vaccinale. Dieci i giorni per contestare l’eventuale sanzione, contattando le Asst di riferimento. L’ospedaleXXIII di Bergamo (l’ultimo dato è aggiornato a venerdì 20 maggio, ndr) ha accolto in totale 600 istanze, respingendo altre 110. Tutte sono state valutate da una Commissione Medica istituita ad hoc, coadiuvata dal personale amministrativo che ha ...

