Marracash, il rapper da record è pronto a tornare live

Oggi, 22 maggio, Marracash compie 43 anni e sono 23 anni che ci accompagna nella scena rap italiana. E il rapper da record è pronto a festeggiare un altro traguardo per il suo ultimo progetto discografico e, nel frattempo, si prepara alle nuove date estive e autunnali del Persona Tour. La sua prima collaborazione musicale è nel 1999, ma solo cinque anni dopo esordisce nel panorama musicale italiano con il nuovo mixtape in collaborazione anche con i Club Dogo. Spesso definito 'King' del rap, Marracash è sicuramente uno di quei nomi che ha fatto la storia della scena rap italiana e continua a scriverne pagine importanti. Courtesy of Press OfficeL'ultimo successo dell'artista è Noi, loro, gli altri che arriva a quasi due anni di distanza da Persona, quello che si è rivelato un successo senza precedenti.

