LIVE Inter-Sampdoria 0-0: tiene la difesa blucerchiata (Di domenica 22 maggio 2022) L'Inter ospita la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, e la missione degli uomini di Inzaghi, contro la squadra di Giampaolo,... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) L'ospita lanell'ultima giornata di campionato, e la missione degli uomini di Inzaghi, contro la squadra di Giampaolo,...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: ?? Ci siamo… In onda con lo speciale sulla volata ???? tra #Milan e #Inter. Live dalle 17 alle 21 @Radio24_news Per interve… - garbadaru : RT @MilanPosts: ?? 20' LIVE Sassuolo 0-1 Milan Inter 0-0 Sampdoria - erripatrol : RT @MilanPosts: ?? 20' LIVE Sassuolo 0-1 Milan Inter 0-0 Sampdoria -