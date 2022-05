Live F1 | GP Spagna | ritiro per problema tecnico per Leclerc Verstappen leader | Sainz recupera ed è quinto

Advertising

SkySportF1 : ?? COLPO DI SCENA A BARCELLONA ? Leclerc costretto al ritiro (?? 28/66) LIVE ? - SkySportF1 : ? Leclerc chiude la porta a Max in avvio (?? 1/66) ? Foratura per Hamilton nel contatto con Magnussen ? Brutta parte… - SkySportF1 : ? SAINZ E VERSTAPPEN NELLA GHIAIA (?? 11/66) ? Uscita nello stesso punto per Max e Carlos LIVE ?… - Formula1WM : Giro 40/66 - Norris L. guadagna una posizione ai danni di Vettel S. #SpanishGP #F1 - Formula1WM : Giro 38/66 - La classifica #SpanishGP #F1 -

F12022: le strategie di gara Classifica piloti - Calendario e risultati Gp didalle 15. "Sono in una posizione forte - ha commentato Leclerc - ma abbiamo faticato con le gomme e ...Ma attenzione anche alla Mercedes i cui sviluppi portati inper la W13 hanno permesso di compiere un notevole balzo in avanti. George Russell ha fame di risultati e partirà quarto, Lewis ...Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. CLICCA PER IL MONITOR DEI TEMPI In corso il GP di Spagna. Contatto Magnussen-Hamilton. Leclerc davanti a Verstappen, ...omenica 22 maggio è il giorno della gara al Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. (Tuttosport) GUIDA TV8 – GP SPAGNA F1 2022 IN CHIARO. DOMENICA 22 MAGGIO.