Kiev, Severodonetsk si sta trasformando in nuova Mariupol (Di domenica 22 maggio 2022) I russi stanno concentrando le forze sull'assalto nella citta del Lugansk Severodonetsk che "si sta trasformando in una nuova Mariupol". Lo ha denunciato la commissaria ucraina per i diritti umani ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) I russi stanno concentrando le forze sull'assalto nella citta del Luganskche "si stain una". Lo ha denunciato la commissaria ucraina per i diritti umani ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'La Russia blocca 22 milioni di tonnellate di grano'. Secondo Kiev 'Severodonetsk si sta trasfo… - Agenzia_Ansa : I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni, ma per ora sono stati respinti. #ANSA - petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – I russi intensificano raid nel Donbass. Kiev: “Severodonetsk si sta trasformando in un… - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky: 'La Russia blocca 22 milioni di tonnellate di grano'. Secondo Kiev 'Severodonetsk si sta trasformando… - rosati22 : RT @TV2000it: #Ucraina | #22maggio #Mosca intensifica offensiva in #Donbass ma pronta a riprendere colloqui #Zelensky: ci rubano grano. #S… -