Il Genoa retrocede, i suoi tifosi no: lezione di senso di appartenenza (Di domenica 22 maggio 2022) Il campionato del Genoa si è concluso con la dolorosa retrocessione, ma i tifosi hanno dato dimostrazione di grande senso di appartenenza, nonostante le difficoltà. Se fosse accaduto in Premier League, ne avremmo parlato e si sarebbero sprecati gli elogi. Ma è accaduto in Italia e noi l’abitudine ai meriti l’abbiamo persa. La smania di criticare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Il campionato delsi è concluso con la dolorosa retrocessione, ma ihanno dato dimostrazione di grandedi, nonostante le difficoltà. Se fosse accaduto in Premier League, ne avremmo parlato e si sarebbero sprecati gli elogi. Ma è accaduto in Italia e noi l’abitudine ai meriti l’abbiamo persa. La smania di criticare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : Ma guarda i casi della vita, il Genoa retrocede peraltro senza aver avuto alcun punto per errori arbitrali, e lo fa… - sportface2016 : +++Il #Genoa retrocede in #SerieB con una giornata d'anticipo, #Sampdoria matematicamente salva+++ - La_Ri71 : Complimenti alla tifoseria del Genoa che ieri, anche al termine della partita, ha cantato e tifato la propria squad… - Laumare9 : RT @Laurafive: Questa curva non retrocede ????????? #noisiamoigenoani #genoa - alegenoatw : RT @Laurafive: Questa curva non retrocede ????????? #noisiamoigenoani #genoa -