Concorso straordinario bis, i vincitori dovranno svolgere un corso di formazione con oneri a proprio carico [VIDEO] (Di domenica 22 maggio 2022) Concorso straordinario bis. C'è tempo entro il 16 giugno per presentare la domanda. il Concorso è riservato a chi ha svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque. L'articolo Concorso straordinario bis, i vincitori dovranno svolgere un corso di formazione con oneri a proprio carico VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022)bis. C'è tempo entro il 16 giugno per presentare la domanda. ilè riservato a chi ha svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque. L'articolobis, iundicon

Advertising

AniefTorino : Concorso straordinario bis secondaria, i docenti delle paritarie non possono partecipare: Anief si rivolge al giudi… - infoitinterno : Concorso Straordinario bis: come compilare la domanda - ProDocente : Concorso straordinario bis, si vince il posto in graduatoria con punteggio prova + titoli. Quali sono e quanto valg… - infoitinterno : Concorso straordinario bis, si vince il posto in graduatoria con punteggio prova + titoli. Quali sono e quanto valg… - TecnicaScuola : Concorso straordinario, presentazione della domanda e consigli su come prepararsi – DIRETTA lunedì 23/05 ore 16 --… -