Alessandra Moretti | “Smentisco e denuncio Giletti | violata mia sfera privata”

"In merito all'intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere della sera, Smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia". Così in una nota l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

