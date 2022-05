22 maggio 2005, la fede non retrocede mai (prima, durante, dopo…PER SEMPRE) (Di domenica 22 maggio 2022) “Ultimi in classifica l’anno scorso: dalla prima giornata fino all’ultima e siamo stati stimati non solo in Italia, ma in Europa”. Sentire a distanza di anni sentire quelle parole citate dal leader della Curva Nord Claudio Galimberti alla Festa della Dea del 2005 fa un certo effetto. La differenza con le altre piazze sta nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De Roon carica l’Atalanta: “A Manchester per la storia. Qui siamo tutti capitani” Biglietti Atalanta, come risolvere la situazione? Le PROPOSTE dei tifosi Infortunio Palomino, ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro Passionale e unita per 95 minuti: Atalanta, si fiera della tua grande tifoseria! L’esperienza giusta per una giovane promessa: fiducia (e continuità) a Lovato 9 marzo 1997, il ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 22 maggio 2022) “Ultimi in classifica l’anno scorso: dallagiornata fino all’ultima e siamo stati stimati non solo in Italia, ma in Europa”. Sentire a distanza di anni sentire quelle parole citate dal leader della Curva Nord Claudio Galimberti alla Festa della Dea delfa un certo effetto. La differenza con le altre piazze sta nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De Roon carica l’Atalanta: “A Manchester per la storia. Qui siamo tutti capitani” Biglietti Atalanta, come risolvere la situazione? Le PROPOSTE dei tifosi Infortunio Palomino, ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro Passionale e unita per 95 minuti: Atalanta, si fiera della tua grande tifoseria! L’esperienza giusta per una giovane promessa: fiducia (e continuità) a Lovato 9 marzo 1997, il ...

