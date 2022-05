Vieri | 'Milan già campione? Chi lo dice non capisce niente e vi spiego perché Sull'Inter'

Advertising

Ftbnews24 : Scudetto, Vieri sicuro: “Comunque andrà la gara tra Inter e Milan è stata bellissima” #SerieA - FcInterNewsit : Vieri: 'Chi dice che il Milan ha già vinto non capisce niente. Sassuolo e Samp hanno il mondo che li guarda' - infoitsport : Milan, parla Vieri: 'È la migliore qualità dei rossoneri!' - infoitsport : Bobo Vieri: «Milan e Inter, campionato spettacolare. Promuovo Lautaro e Leao, Juventus bocciata» - infoitsport : Vieri: “Leao e Lautaro uomini copertina di Milan e Inter” -

Al Corriere della Sera è intervenuto l'ex calciatore ed ora commentatore Christian. ' Finora darei 10 ale 9,5 all'Inter. Se l'Inter non vincesse chiaramente ci sarebbe da rosicare, però non parlerei mai di fallimento: ci sono due coppe in più in bacheca, oltretutto ...Christian, ex attaccante tra le altre di Inter, Juventus,e Atletico Madrid, al Corriere della Sera fa il bilancio dell'annata: 'Un torneo bellissimo sotto molti punti di vista e in ...ieri: "La qualità migliore del Milan è il gruppo". Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: "La qualità migliore dei rossoneri è il Il ...Vieri: 'La forza del Milan è il gruppo. Se diventa continuo non ha confini'. vedi letture. L'ex attaccante, con una breve parentesi anche al Milan, Christian Vieri, è stato intervistato dal Corriere d ...