Pisa in finale dei playoff per la A, battuto (1-0) il Benevento (Di sabato 21 maggio 2022) Impresa del Pisa che vola in finale dei playoff, Incontrerà la vincente fra Monza e Brescia L'articolo proviene da Firenze Post.

