Niente maxischermo a Fiumicino per vedere la Roma. L’invito: ‘Andate allo stadio’ (Di sabato 21 maggio 2022) Fiumicino. Si disputerà il prossimo 25 maggio l’attesissima partita che decreterà la squadra vincitrice della prima Conference League. La Roma, dopo aver battuto il Leicester si appresta a sfidare il Feyenoord nello stadio di Tirana, la Capitale dell’Albania. Un evento molto atteso dagli appassionati che però non lo potranno vedere sui soliti maxi schermi dove abitualmente vengono trasmessi gli eventi di questo genere. Leggi anche: Finale di Conference League, maxischermo all’Olimpico: ecco come fare per vedere Roma- Feyenoord Roma-Feyenoord: la decisione del comune di Fiumicino In accordo con la Prefettura, la Questura e i Roma Club di Roma, l’amministrazione ha deciso di annullare il maxischermo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022). Si disputerà il prossimo 25 maggio l’attesissima partita che decreterà la squadra vincitrice della prima Conference League. La, dopo aver battuto il Leicester si appresta a sfidare il Feyenoord nello stadio di Tirana, la Capitale dell’Albania. Un evento molto atteso dagli appassionati che però non lo potrannosui soliti maxi schermi dove abitualmente vengono trasmessi gli eventi di questo genere. Leggi anche: Finale di Conference League,all’Olimpico: ecco come fare per- Feyenoord-Feyenoord: la decisione del comune diIn accordo con la Prefettura, la Questura e iClub di, l’amministrazione ha deciso di annullare il...

Advertising

CorriereCitta : Niente maxischermo a Fiumicino per vedere la Roma. L’invito: ‘Andate allo stadio’ - GermandoGermano : RT @Budulacci70: Scorsa settimana SanSiro chiuso in caso di vittoria #Milan domenica no. Niente maxischermo per vedere il #Milan. Ma non è… - RiccardoLana2 : RT @Budulacci70: Scorsa settimana SanSiro chiuso in caso di vittoria #Milan domenica no. Niente maxischermo per vedere il #Milan. Ma non è… - Budulacci70 : Scorsa settimana SanSiro chiuso in caso di vittoria #Milan domenica no. Niente maxischermo per vedere il #Milan. Ma… - clarence_von : Maaaaa il maxischermo? Si sa niente? -