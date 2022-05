Netflix, l’ultima decisione è assurda: mai vista una cosa simile! (Di sabato 21 maggio 2022) Momento molto delicato per Netflix: il colosso dello streaming mondiale non ha mai attraversato un periodo così critico da quando è in onda Non appena sbarcato in Italia, il colosso in streaming Netflix ha fatto incetta di abbonamenti e di visioni esclusive. Una vera e propria rivoluzione televisiva che ha dato grandissimi frutti. Offerta infinita L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Momento molto delicato per: il colosso dello streaming mondiale non ha mai attraversato un periodo così critico da quando è in onda Non appena sbarcato in Italia, il colosso in streamingha fatto incetta di abbonamenti e di visioni esclusive. Una vera e propria rivoluzione televisiva che ha dato grandissimi frutti. Offerta infinita L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RevenewsI : Che cos'è 'Casella misteriosa', l'ultima novità di #Netflix dedicata al profilo Bambini. - parkjimwings : @xxmartyxo AWWWW HELP THATA AMAZING ok grazie l’ultima domanda ora è… c’è su netflix? - elysiante : ho iniziato una nuova serie netflix su una vampira e sono ricaduta nella mia ossessione per Carmilla di Castlevania… - morganevermind : Vado in Italia e guardo la stagione 9 di #suits. Mi manca l'ultima puntata, torno in Svizzera, e scopro che la st… - KY00JIN : il 10 giugno esce pure l'ultima stagione di peaky blinders su netflix pronta a mettere in pausa il femminismo per quella giornata ???? -