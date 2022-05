Napoli | affare Olivera si complica | Angel Torres fa una richiesta specifica

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 maggio 2022) Summit di mercato in casanella giornata di ieri, tra i temi trattati c’è anche quello di Mathiasdel Getafe. Secondo le ultime notizie l’si è moltoto. Ilcon il giocatore ha trovato l’intesa su tutto: ingaggio, durata del contratto e perfino i diritti d’immagine, argomento sempre molto ostico in casa azzurra. Ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport ora il problema è passato alle richieste di, presidente del Getafe. La società spagnola pretende che venga pagata l’intera clausola rescissoria diche ammonta a 20 milioni di euro.ha fatto sapere di avere cinque offerte totali per il giocatore, quindi è convinto che qualcuno arriverà a pagare la clausola Il ...