Marcell Jacobs | “credevo di essere stato adottato”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 maggio 2022)racconta i disagi della sua adolescenza e rivela alcuni dettagli sul padre che non ha mai avuto Ospite a Verissimo insieme alla madre, il campione olimpicoracconta i traumi infantili che hanno segnato la sua adolescenza e rivela alcuni dettagli sul padre, l’uomo americano che abbandonò la madre quandoera ancora in fasce. “Crescendo inventavo delle storie su mio padre, lo facevo passare come un super eroe anche se non lo era per niente. Mia madre ancora lo aspetta, lui non è mai più tornato in Italia e allora un giorno ho smesso di idolatrarlo” – racconta. “Addirittura all’età di 8 annidiperché vedevo i miei fratelli più chiari di me e mi ...