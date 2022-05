Lagarde (Bce): “Verso un rialzo dei tassi a luglio. Criptovalute sono basate sul nulla e non valgono nulla” (Di sabato 21 maggio 2022) Il primo rialzo dei tassi in oltre un decennio da parte della Banca centrale europea potrebbe arrivare a luglio, ma i timori per l’impatto sulla crescita sembrano per ora escludere l’ipotesi di una stretta da mezzo punto percentuale come invece sta facendo la Federal Reserve. “Continueremo sulla strada intrapresa per terminare gli acquisti di bond”, ha detto oggi la presidente Christine Lagarde. Poi il rialzo arriverebbe potrebbe arrivare “poche settimane dopo” l’addio agli acquisti, indicato per gli inizi di luglio. Parlando con una tv olandese Lagarde si è poi soffermata sull’ipotesi, avanzata dal governatore della banca centrale olandese e membro del board Bce Klaas Knot, di un primo rialzo da 50 punti base (0,5%) anziché una mossa più graduale da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Il primodeiin oltre un decennio da parte della Banca centrale europea potrebbe arrivare a, ma i timori per l’impatto sulla crescita sembrano per ora escludere l’ipotesi di una stretta da mezzo punto percentuale come invece sta facendo la Federal Reserve. “Continueremo sulla strada intrapresa per terminare gli acquisti di bond”, ha detto oggi la presidente Christine. Poi ilarriverebbe potrebbe arrivare “poche settimane dopo” l’addio agli acquisti, indicato per gli inizi di. Parlando con una tv olandesesi è poi soffermata sull’ipotesi, avanzata dal governatore della banca centrale olandese e membro del board Bce Klaas Knot, di un primoda 50 punti base (0,5%) anziché una mossa più graduale da ...

