Juve Pogba, il francese è ad un passo: cifre e dettagli (Di sabato 21 maggio 2022) Juve Pogba, accelerata dei bianconeri per il francese: il centrocampista è a un passo da ritorno, cifre e dettagli dell'affare La Juve ha accelerato per Pogba, che sarebbe ormai vicino al ritorno a Torino. Il centrocampista francese ha accettato l'offerta dei bianconeri, seppur più bassa di quella del Psg. Se da un lato i parigini offrivano a Paul 13 milioni più bonus a stagione, la Juve è arrivata a 10 per una durata di tre anni. Le parti stanno ancora ragionando. La volontà di Pogba è chiara e salvo clamorosi ripensamenti (di questi tempi è facile) o rilanci del Psg, Paul è pronto a rivestirsi di bianconero. Lo riporta La Gazzetta dello sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

