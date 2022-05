Delegazione di Pioppo | attesa l’ufficializzazione della sua prossima apertura

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 21 maggio 2022) MONREALE – Buone notizie in vista per gli abitanti di: potrebbe arrivare a giorniri. A dichiararlo il sindaco Alberto Arcidiacono nel corso di un Talk organizzato e trasmesso in diretta dalla redazione di Filo Diretto Monreale. (CLICCA QUI per rivedere la trasmissione) “Confidiamo di poterla aprire al pubblico” – ha sottolineato il Sindaco – “almeno 2-3 volte a settimana. Fra i servizi che saranno erogati in favore dei cittadini vi saranno quelli relativi all’ anagrafe, allo stato civile e” in aggiunta rispetto al passato, “anche il servizio relativo ai tributi. Inoltre, è stata fatta richiesta al ministero di terminali, perché sono necessari terminali autorizzati, e anche l’assessore Sardisco si è mossa in tal senso”. Sulla ...