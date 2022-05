Del Santo e Vaporidis litigano a L’Isola | “Falsa | maligna non ti sopporto”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 maggio 2022) Sarà finita al televoto più volte, l’avranno anche spedita su Playa Sgamada, ma Lory Delè sempre tornata in gioco più forte di prima. Se adei Famosi la showgirl è in compagnia del fidanzato e di amici, tra i naufraghi si è anche fatta qualche nemico, uno di questi è Nicolas. L’attore senza troppi giri di parole ha detto che la sua compagna d’avventura è una bugiarda: “Lory Dela me non piace per nulla. Non la trovo una persona sincera ed onesta. Anzi credo sia moltoe non credo in niente di quello che fa“. Non che la regista (ma anche sceneggiatrice, costumista, scenografa, autrice e direttrice della fotografia) di The Lady sia stata tanto più carina con Nicolas. “Lui è un furbo, attaccarmi lo rende forte perché gli permette di andare in video ecco il succo. ...