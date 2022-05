Covid nel Lazio, scendono i contagi ma salgono i morti: oggi 2500 casi, più della metà a Roma (Di sabato 21 maggio 2022) Covid, Lazio. Continuano a scendere i contagi nel Lazio, che oggi si assestano a 2.479 nuovi casi, con 261 contagi in meno rispetto a ieri. salgono però i decessi, che sono 3 più della giornata di ieri: 7, mentre ieri ne erano stati registrati 4. In calo i ricoverati, stabili le terapie intensive. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Isolamento per 21 giorni, come per il Covid’. 3 casi a Roma Il bollettino Covid di oggi sabato 21 maggio ”oggi nel Lazio su un totale di 21.923 tamponi, si registrano 2.479 nuovi casi positivi (-261), sono 7 i decessi (+3), 745 i ricoverati (-19), 42 le terapie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022). Continuano a scendere inel, chesi assestano a 2.479 nuovi, con 261in meno rispetto a ieri.però i decessi, che sono 3 piùgiornata di ieri: 7, mentre ieri ne erano stati registrati 4. In calo i ricoverati, stabili le terapie intensive. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Isolamento per 21 giorni, come per il’. 3Il bollettinodisabato 21 maggio ”nelsu un totale di 21.923 tamponi, si registrano 2.479 nuovipositivi (-261), sono 7 i decessi (+3), 745 i ricoverati (-19), 42 le terapie ...

