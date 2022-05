Burnley-Wolfsburg | testa a testa per Kompany

(Di sabato 21 maggio 2022) Duello per Vincent, scrive il Sun, vogliono l'ex difensore del Manchester City come prossimo allenatore.

Advertising

Tebigeek

- Hertha Berlino 2 - 1 15:30- Bayern M. 2 - 2 15:30 Bayer L. - Friburgo 2 - 1 15:30 ...50 Isernia - Blockhaus (189 Km) CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:00 Tottenham -1 - 0 15:00 Aston ...- Hertha Berlino 2 - 1 15:30- Bayern M. 2 - 2 15:30 Bayer L. - Friburgo 2 - 1 15:30 ...50 Isernia - Blockhaus (189 Km) CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:00 Tottenham -1 - 0 15:00 Aston ... Burnley aumenterà l'inseguimento di Vincent Kompany se rimarranno nella Prem, ma anche il Wolfsburg in Wie Mark van Bommel und davor Oliver Glasner: Auch Niko Kovac darf in der Sommerpause als Trainer des VfL Wolfsburg starten. Der gebürtige Berliner soll einen Vertrag bis 2025 bekommen – und bringt wo ...Ob Kompany tatsächlich für Wolfsburg infrage kommt, entscheidet sich womöglich kurioserweise in England - und das ausgerechnet beim Klub eines Ex-VfLers. Denn der FC Burnley mit Mittelstürmer Wout ...